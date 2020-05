Decreto rilancio: Aiv, bene proposta per produzione prototipi videogiochi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il settore videoludico non attiene esclusivamente alla sfera del divertimento e dell'intrattenimento, ma annette a sé aspetti relativi alla didattica e all'apprendimento immersivo. La game industry intercetta esperti di programmazione, grafica, artisti e molti altri professionisti altamente specializzati che hanno bisogno di sostegno economico per realizzare qui in Italia prodotti di eccellenza per il settore dell'entertainment, e non solo" – prosegue De Dominicis. "Siamo convinti che in questa fase la nostra industria debba essere al centro dei programmi di governo, affinché possa disporre di risorse per sviluppare progetti e continuare a investire sempre più in innovazione. Per questo ringraziamo il Sottosegretario al MISE, Mariella Liuzzi, per la proposta, e Marco Bellezza, AD di Infratel e consigliere per l'innovazione del Ministro dell'Economia Stefano Patuanelli, per il costante supporto allo sviluppo del nostro settore, nella speranza che sia solamente la prima di una serie di interventi per far realmente crescere il nostro comparto in Italia", conclude il presidente. (Com)