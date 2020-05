Milano: Sala, scuola di via Pisa pronta per settembre, al via 19 cantieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La nascente scuola di via Pisa sarà pronta a settembre per l'inizio del prossimo anno scolastico. Lo ha annunciato il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, durante il consueto video messaggio che, questa mattina, è stato registrato proprio dal cantiere in zona Inganni. Nella scuola ci saranno 20 aule, 11 laboratori e una palestra di 500 metri quadri e un campo sportivo esterno. Dal punto di vista ambientale sarà servita da 20 kilowatt di fotovoltaico, solare termico e pompe di calore. “Le scuole – ha spiegato il sindaco – sono fondamentali per la nostra città e quindi nella ripartenza dei cantieri ho dato priorità alle scuole”. Sala ha ricordato che sono già partiti quattro cantieri e “altri 15 inizieranno a fine maggio e riguarderanno certificati anti incendio, rifacimento impianti elettrici, solai e quello che è necessario”. Per quella che il sindaco ha definito la “fatiscente scuola di via San Paolino” è previsto l'abbattimento, mentre "ci sono altre due nuove scuole in via di costruzione: una in via Viscontini e una in via Brocchi e saranno belle come la scuola di via Pisa”, ha concluso Sala. (Rem)