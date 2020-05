Coronavirus: Università Milano-Bicocca, 2 milioni di euro per didattica, sicurezza e diritto allo studio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Didattica online, dispositivi di protezione per il personale e test di ingresso a distanza. L'Università di Milano-Bicocca ha pianificato la spesa di 2 milioni di euro - la metà è stata già impegnata - per gestire l'emergenza Coronavirus. Didattica, sicurezza, diritto allo studio e internazionalizzazione le priorità. In particolare, l'Ateneo ha integrato e rafforzato il servizio di streaming live delle aule didattiche, ha avviato il progetto "Lauree online" e ha potenziato il Wi-fi nelle residenze universitarie. Più di centomila euro, inoltre, sono stati stanziati per il diritto allo studio. E per quanto riguarda la sicurezza, sono stati acquistati dispositivi sanitari e di protezione per il personale. "Sono orgogliosa del grande impegno messo in campo da tutta la comunità dell'Università di Milano-Bicocca - dice la rettrice Giovanna Iannantuoni - insieme il personale docente, ricercatore e tecnico e amministrativo stanno contenendo questa emergenza. Abbiamo lavorato attivamente per reinventare i nostri luoghi, i nostri modi di fare ricerca, didattica e di interfacciarci con il territorio, ponendo sempre al centro la sicurezza e la tutela delle persone. Un ingente impegno di risorse sono state impiegate per i dispositivi di protezione personale e per mettere l'Università in sicurezza. Abbiamo, poi, unito le forze per la sfida più importante: garantire i servizi di didattica online ai nostri studenti, con un'attenzione particolare al diritto allo studio e all'internazionalizzazione, priorità per Milano-Bicocca". "Il diritto allo studio - spiega Alessandro Santoro, prorettore al Bilancio - rappresenta da sempre un tema centrale nell'azione di Milano-Bicocca. Soltanto nel 2019, proprio per dare attuazione concreta a un diritto che è scritto nella Costituzione, abbiamo investito nel diritto allo studio quasi 10 milioni di euro. E oltre alle iniziative già intraprese, ne stiamo progettando delle nuove perché, anche in questa situazione di emergenza, vogliamo garantire ai nostri studenti l'effettività del diritto allo studio". (com)