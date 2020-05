Imprese: da Cdp e Intesa Sanpaolo 50 milioni euro per Piano industriale di Argo Tractors

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Argo Tractors, il terzo operatore italiano e tra i primari a livello europeo nel settore della trattoristica, ha finalizzato un contratto di finanziamento di complessivi 50 milioni di euro sottoscritti da Cassa depositi e prestiti (Cdp) e Intesa Sanpaolo. Lo si apprende dal relativo comunicato stampa, stando al quale il finanziamento sarà suddiviso in due tranche da cinque e sette anni, ed è destinato a sostenere iniziative per la crescita, in Italia e nei mercati esteri, previste dal piano industriale 2019-2021 del gruppo. Il gruppo Argo Tractors, controllato dalla famiglia fondatrice Morra con sede a Fabbrico (Reggio Emilia), è attivo da 30 anni nella progettazione, produzione e commercializzazione in tutto il mondo di trattori, servizi e componenti, tramite i marchi Landini, McCormick e Valpadana. Argo Tractors ha realizzato nel 2018 un fatturato consolidato superiore a 450 milioni di euro, di cui oltre l’80 per cento all’estero. L’azienda presenta una forte integrazione manifatturiera e commerciale e impiega circa 1.700 dipendenti sfruttando le forti sinergie tra le diverse attività: commerciale, ricerca e sviluppo, engineering, acquisti, logistica, servizi pre e post-vendita. (segue) (Com)