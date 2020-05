Imprese: da Cdp e Intesa Sanpaolo 50 milioni euro per Piano industriale di Argo Tractors (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Banca Imi (gruppo Intesa Sanpaolo) ha agito in qualità di banca agente dell’operazione. “Il sostegno al Piano industriale di Argo Tractors risponde agli obiettivi di Cdp di sostegno alle migliori Mid Cap italiane, già affermate nel proprio settore di riferimento in Italia e che intendono aumentare la propria competitività e la dimensione del proprio export raggiungendo e potenziando la presenza su nuovi mercati”, ha commentato il responsabile della divisione Cdp Imprese, Nunzio Tartaglia. “Questa operazione, fondata su solide basi industriali, è rappresentativa della sintonia tra Cdp, Intesa Sanpaolo ed Argo Tractors e sosterrà l’eccellenza manifatturiera di Argo Tractors consolidando ed incrementando la propria presenza in tutti i paesi già oggi serviti dal know-how, dalla competenza e dalla passione dei nostri prodotti e servizi”, ha dichiarato il presidente di Argo Tractors, Valerio Morra. (Com)