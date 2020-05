India: coronavirus, da domani riprenderanno alcuni collegamenti ferroviari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da domani, 12 maggio, le Ferrovie Indiane inizieranno una graduale ripresa del trasporto passeggeri, interrotto a causa dell’epidemia di coronavirus e delle misure di contenimento, con 15 collegamenti andata e ritorno da Nuova Delhi a Dibrugarh, Agartala, Howrah, Patna, Bilaspur, Ranchi, Bhubaneswar, Secunderabad, Bangalore, Chennai, Thiruvananthapuram, Margao, Mumbai (Centrale), Ahmedabad e Jammu (Tawi). Lo riferisce un comunicato del ministero delle Ferrovie. Da oggi pomeriggio si potranno effettuare le prenotazioni, esclusivamente sulla biglietteria online. Le biglietterie fisiche e quelle automatiche non saranno in servizio e le stazioni resteranno chiuse, salvo l’ingresso dei passeggeri muniti dei biglietti acquistati su internet. Non funzioneranno neanche le biglietterie automatiche. Potranno partire solo viaggiatori asintomatici, che dovranno sottoporsi al controllo della temperatura e avranno l’obbligo di indossare mascherine e scaricare l’app per il tracciamento Arogya Setu. Non saranno fornite lenzuola o coperte e i distributori automatici di alimenti non saranno attivi. Saranno seguite regole speciali sul condizionamento dell’aria e le temperature saranno tenute a un livello più alto del solito. (segue) (Inn)