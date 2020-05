India: coronavirus, da domani riprenderanno alcuni collegamenti ferroviari (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Ferrovie Indiane, inoltre, stanno facendo viaggiare dei treni speciali (Shramik Special) per trasportare nei loro luoghi di origine i migranti interni bloccati lontano da casa a causa del lockdown imposto dal 25 marzo e in vigore fino al 17 maggio: sono centinaia di migliaia le persone che vivevano e mangiavano negli stessi luoghi in cui lavoravano nelle grandi città e che si sono trovati senza un tetto e senza cibo. Da quando il governo ha dato il via libera ai movimenti interstatali dei lavoratori migranti, il 29 aprile, a oggi hanno viaggiato 468 treni speciali trasportando circa 500 mila persone in diversi Stati, con una prevalenza dell’Uttar Pradesh (172 treni) e del Bihar (cento). Il ministero delle Ferrovie ha ora deciso di aumentare la capacità di quei treni da circa 1.200 a circa 1.700 passeggeri, modificando le linee guida sul distanziamento. (segue) (Inn)