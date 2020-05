India: coronavirus, da domani riprenderanno alcuni collegamenti ferroviari (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’operatore ferroviario pubblico indiano ha anche riservato 20 mila carrozze all’emergenza sanitaria: 5.231 sono già state convertite in centri Covid-19 ovvero possono essere utilizzate dagli Stati per l’isolamento di pazienti o di casi sospetti. Le Ferrovie Indiane metteranno anche a disposizione 2.500 medici e 35 mila paramedici assumendoli a tempo determinato in varie aree del paese. Per le necessità sanitarie sono state individuate 216 stazioni per la distribuzione di forniture di farmaci e altri beni essenziali. Infine, le Ferrovie non hanno mai interrotto il trasporto merci; il servizio di ristorazione ha distribuito pasti ai bisognosi ed è stata avviata la produzione di dispositivi di protezione individuale per uso interno. (Inn)