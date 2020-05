Coronavirus: Albania, nuovi contagi al minimo delle ultime 8 settimane, confermati solo 4 casi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono quattro i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Albania. Lo ha reso noto il ministero della Sanità di Tirana, precisando che si tratta del minor numero nelle ultime otto settimane. Sale quindi a quota 872 il numero dei contagiati nel paese. I nuovi casi sono stati rilevati in 3 differenti comuni del paese, tra cui anche Tirana, che rimane il principale focolaio dell'epidemia. I dati aggiornati rivelano un numero in calo dei ricoverati, scesi a 28 pazienti, dei quali 3 sono in terapia intensiva. In costante crescita il numero dei guariti, 654 persone, pari a circa 75 per cento del totale dei contagiati. (Alt)