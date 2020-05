Coronavirus: Sala, una balla che il 60 per cento degli autisti Atm hanno fatto il Covid-19

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “È una balla, è largamente una balla”. Così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha definito la notizia uscita ieri secondo la quale il 60 per cento degli autisti di superficie di Atm che hanno fatto il test sierologico predisposto dal Comune, avrebbero contratto il coronavirus. “Lascio per correttezza al professor Galli di confermare i numeri nei prossimi giorni – ha proseguito il sindaco - però chiedo a chi fa uscire certe notizie, per lo meno di sentire noi prima di farle uscire” ha concluso Sala chiedendo collaborazione ai media prima di far uscire notizie “che possono essere destabilizzanti”. (Rem)