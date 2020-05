Francia: ministro Economia Le Maire, chiusura Renault a Sandouville è "cattiva decisione"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La chiusura degli stabilimenti della Renault a Sandouville, in Normandia, imposti dal tribunale di Havre in seguito a una richiesta del sindacato della Confederazione generale del lavoro (Cgt) rappresentano una "cattiva decisione per la nazione" francese. Lo ha detto il ministro dell'Economia, Bruno Le Maire, parlando all'emittente televisiva "Bfm tv". Secondo l'organizzazione sindacale, le misure sanitarie preparate dall'azienda non erano sufficienti per garantire la sicurezza dei lavoratori. "Deploro la decisione della Cgt a Sandouville", ha detto il ministro, spiegando che il sito "perderà almeno una settimana prima di ricominciare". Le Maire ha definito "fragili" le ragioni che hanno spinto il tribunale ad accogliere la richiesta della Cgt, in un momento in cui l'industria automobilistica "è in grande difficoltà". (Frp)