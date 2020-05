Il premier scozzese Sturgeon non adotterà il "vago slogan di stare all'erta" di Boris Johnson

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La premier scozzese Nicola Sturgeon non adotterà il "vago e impreciso" slogan del capo del governo britannico Boris Johnson di "stare all'erta". Lo ha dichiarato la stessa Sturgeon in un editoriale sul quotidiano britannico "The Telegraph", nel quale commenta l'annuncio di Johnson per l'avvio della fase due nel contrasto della pandemia del coronavirus. La premier scozzese ha scritto che la pandemia di coronavirus è una grande sfida per tutti, "senza dubbio la sfida più grande che io abbia mai affrontato nei cinque anni e mezzo durante i quali ho avuto il privilegio di servire come primo ministro in Scozia". Sturgeon si è dichiarata responsabile della sicurezza della Scozia. "Ecco perché ripeto, nel modo più chiaro possibile, che il messaggio per il pubblico qui in Scozia rimane quello di 'restare a casa', a meno che non ci sia la necessità di uscire per comprare alimenti, medicine, fare esercizio fisico o svolgere attività nei cosiddetti settori essenziali che non si possono effettuare da casa", ha scritto la premier.Sturgeon ha definito il nuovo slogan di Boris Johnson di "stare all'erta" vago e impreciso. Il premier ha scritto che il tasso di trasmissione del virus – chiamato R number nel Regno Unito – è ancora troppo alto in Scozia perché si possano introdurre cambiamenti significativi in totale sicurezza. "Questo vuol dire che dobbiamo essere molto prudenti, e che non dobbiamo buttare all'aria i progressi fatti allentando le restrizioni troppo presto o rilasciando messaggi confusi che portino la popolazione a pensare che è arrivato il momento di uscire dal lockdown", ha detto Sturgeon. La premier scozzese ha poi ricordato che maggiore libertà nello svolgere esercizio fisico all'aperto non significa che il pubblico sia autorizzato a prendere il sole, fare picnic e barbecue, o incontrarsi in gruppi nei parchi o in spiaggia. "Tuttavia continueremo a monitorare la situazione con l'intenzione di introdurre cambiamenti più sostanziali il prima possibile, appena avremo più dati che mostrano un calo del virus", ha aggiunto il primo ministro scozzese.Sturgeon ha dichiarato che considererà se riaprire vivai, discariche e centri di riciclo, e se autorizzare altre forme di esercizio fisico all'aperto. "Inoltre continueremo a riflettere su quando e come iniziare a riaprire più aziende, quali cambiamenti nei trasporti pubblici saranno necessari, e quando e come i bambini potranno tornare a scuola", ha scritto il premier, sottolineando però che in Scozia l'intenzione non è quella di riaprire le scuole il primo di giugno. Sturgeon si è inoltre detta favorevole all'introduzione di un periodo di quarantena per le persone che arrivano nel Regno Unito, come suggerito dal premier britannico Boris Johnson il 10 di maggio. "Muoversi a velocità diverse se necessario è perfettamente congruo con l'approccio unico delle quattro nazioni. Di conseguenza non ho alcun interesse nel rendere la pandemia di coronavirus un problema politico: questa crisi non è scozzese, inglese o europea, ma globale" ha scritto Sturgeon. (Rel)