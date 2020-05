Fase 2: Boccia, linee guida per riaperture pronte in settimana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le linee guida per le attività, che mettono in sicurezza i comparti in vista delle riaperture differenziate il 18 maggio, "saranno pronte questa settimana". Lo ha detto Francesco Boccia, ministro per gli Affari regionali e Autonomie, ai microfoni di "Agorà" su Rai3. "L'Italia finora ha fatto piccoli passi e non ne ha mai fatto indietro. Aspettiamo questa settimana, vediamo i dati. L'auspicio è arrivare ad una differenziazione territoriale per tutti", ha spiegato Boccia. "Il comitato scientifico e l’Inail non hanno mai smesso di lavorare. Questa settimana" le linee guida "saranno pronte, ne discuteremo con le parti sociali", ha aggiunto il ministro.(Rin)