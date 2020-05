Senato: domani ricordo vittime terrorismo, nelle commissioni decreti scuola e giustizia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non è stata invece calendarizzata la mozione di sfiducia presentata dall'opposizione nei confronti del ministro della Giustizia Alfonso Bonafede per la vicenda delle nomine al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e per le scarcerazioni legate all'emergenza sanitaria. Il guardasigilli deve ancora scegliere la data in cui presentarsi in Aula. Non è escluso però che la mozione possa essere discussa e votata la prossima settimana. Slitta invece più avanti, probabilmente alla prossima settimana, l'esame della mozione di sfiducia delle opposizioni nei confronti del ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri. (segue) (Rin)