Senato: domani ricordo vittime terrorismo, nelle commissioni decreti scuola e giustizia (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In commissione Industria, martedì 12 maggio, alle 14, interverrà il ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli. Le commissioni Difesa di Senato e Camera, in seduta congiunta, il 13 maggio, alle 14, ascolteranno il ministro della Difesa Lorenzo Guerini sull'emergenza coronavirus. Giovedì 14 maggio le commissioni Esteri di Senato e Camera si riuniranno invece per ascoltare, alle 13.30, il ministro Luigi Di Maio, che interverrà sulla situazione in Libia. Infine, sempre giovedì, la commissione Federalismo fiscale, alle 8.30, ascolterà il ministro per gli Affari regionali Francesco Boccia. (Rin)