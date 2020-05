India: coronavirus, più di 4.200 nuovi casi in un giorno per un totale di oltre 67 mila

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I casi di coronavirus in India, aggiornati a questa mattina alle 8 (ora di Nuova Delhi), sono saliti a 67.152, con 2.206 decessi e 20.916 pazienti guariti o dimessi dagli ospedali. Lo ha reso noto il ministero della Sanità. Gli Stati e i Territori dell’Unione interessati dal contagio sono 33 (su 36): Andamane e Nicobare (33), Andhra Pradesh (1.980), Arunachal Pradesh (uno), Assam (63), Bihar (696), Chandigarh (169), Chhattisgarh (59), Dadra e Nagar Haveli (uno), Nuova Delhi (6.923), Goa (sette), Gujarat (8.194), Haryana (703), Himachal Pradesh (55), Jammu e Kashmir (861), Jharkhand (157), Karnataka (848), Kerala (512), Ladakh (42), Madhya Pradesh (3.614), Maharashtra (22.171), Manipur (due), Meghalaya (13), Mizoram (uno), Orissa (377), Pondicherry (nove), Punjab (1.823), Rajasthan (3.814), Tamil Nadu (7.204), Telangana (1.196), Tripura (150), Uttarakhand (68), Uttar Pradesh (3.467) e Bengala Occidentale (1.939). Da ieri il numero dei contagi è aumentato di 4.213 unità e quello dei decessi di 97. Oggi il primo ministro, Narendra Modi, ha in programma una videoconferenza con i capi dei governi statali per discutere della prossima fase. Da domani riprenderanno alcuni collegamenti ferroviari. (segue) (Inn)