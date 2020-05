Taiwan: ministero Esteri, memorandum segreto Cina-Oms ostacola partecipazione Taipei ad assemblea mondiale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri di Taiwan, Joseph Wu, ha attribuito a un memorandum d'intesa segreto firmato tra la Cina e l'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) nel 2005 un impatto diretto sulla partecipazione del paese all'Assemblea mondiale della sanità (Wha) e alle attività dell'organizzazione. "Data l'esistenza del memorandum segreto, di cui Taiwan è venuto a conoscenza per la prima volta nel 2007, il paese ha bisogno di un maggiore sostegno internazionale nel suo sforzo per partecipare all'Oms e agli eventi collegati, al fine di aumentare la pressione sulla segreteria dell'Organizzazione e su Pechino", ha affermato Wu durante una sessione in Parlamento. "Per superare l'ostacolo rappresentato dal protocollo d'intesa del 2005, abbiamo bisogno di un sostegno più forte da parte della comunità internazionale e finora quest'anno l'atmosfera in tutto il mondo è stata sempre più a favore di Taiwan", ha affermato Wu. Nonostante il crescente sostegno a Taiwan, Wu ha ammesso che per Taipei sarà "estremamente difficile" ricevere un invito alla riunione annuale dell'organo decisionale dell'Oms, che si terrà alla fine di questo mese. "Ma non fermeremo i nostri sforzi solo perché l'obiettivo è difficile da raggiungere", ha sottolineato il ministro. L'agenzia di stampa taiwanese "Cna" riferisce che, sebbene il contenuto del protocollo d'intesa non sia mai stato reso pubblico, secondo il governo di Taiwan stabilisce che il paese deve chiedere l'assistenza tecnica dell'Oms attraverso la Cina e che tutti gli scambi tra Taiwan e l'Organizzazione devono essere approvati da Pechino. Né la Cina né il Segretariato dell'Oms hanno consultato Taiwan sul contenuto del memorandum prima che fosse firmato, in cui l'Isola è trattata come parte della Cina. Secondo quanto riferito, il governo di Taiwan ha ripetutamente protestato contro l'Oms ma senza risultati. (segue) (Cip)