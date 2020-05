Taiwan: ministero Esteri, memorandum segreto Cina-Oms ostacola partecipazione Taipei ad assemblea mondiale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Wu ha anche affermato che gli Stati Uniti e altri paesi hanno deciso di adottare misure che hanno ritenuto "le più appropriate" per aiutare la richiesta di Taiwan a partecipare alla Wha quest'anno. Rispondendo a Chiang Chi-chen del partito del Kuomintang (Kmt) sul perché gli Stati Uniti non abbiano presentato una proposta ufficiale per discutere della partecipazione di Taiwan come osservatore all'Oms di quest'anno, Wu ha detto: "Se considerano che formulare proposte ufficiali alla Wha non sia appropriato, ciò potrebbe avere un effetto negativo se continuiamo a spingerli a farlo". L'Oms ha dichiarato la scorsa settimana che due dei suoi Stati membri hanno già formalmente proposto agli altri di considerare la partecipazione di Taiwan come osservatore quest'anno, senza nominare i due. Il ministero degli Esteri di Taiwan in seguito ha affermato che i due paesi sono alleati diplomatici di Taipei e molti altri si uniranno agli sforzi, senza però nominarli. Dal 2009 al 2016, Taiwan ha partecipato alle attività dell'Oms come "osservatore" sotto il nome di "Taipei cinese". Dal 2017, però, la Cina ha però convinto l'Organizzazione a non invitare Taiwan ai propri consessi, azione coerente con la linea dura di Pechino sulle relazioni tra le due sponde dello Stretto. (Cip)