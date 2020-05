Germania: sondaggio, Cdu-Csu si conferma prima forza al 38 per cento, SpD torna seconda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gruppo conservatore formato al Bundestag da Unione cristiano-democratica (Cdu) e Unione cristiano-sociale (Csu), l'Unione si conferma prima forza in Germania con il 38 per cento dei consensi. Rispetto alla scorsa settimana, l'Unione cresce dell'1 per cento. È quanto si apprende da un sondaggio effettuato dall'istituto demoscopico tedesco Emnid per il quotidiano “Handelsblatt”. Con più due punti rispetto a sette giorni fa, il Partito socialdemocratico tedesco (SpD) torna secondo al 17 per cento, scalzando i Verdi. Gli ecologisti perdono un punto e scendono in terza posizione al 14 per cento. Formazione di destra che raccoglie consensi anche negli ambienti estremisti, Alternativa per la Germania (AfD) rimane invariata al 12 per cento. Seguono La Sinistra e il Partito liberaldemocratico (Fdp), che cedono un punto ciascuno per attestarsi rispettivamente all'8 e al 5 per cento. (Geb)