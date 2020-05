Polonia: Commissione elettorale dà 14 giorni a Camera bassa per indire nuove elezioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione elettorale statale polacca (Pkw) ha adottato una risoluzione con la quale ha riaffermato l'impossibilità che si tenessero domenica 10 maggio le elezioni presidenziali e ha dato alla presidente della Camera bassa del parlamento 14 giorni per indire nuove elezioni. Lo riferisce l'agenzia di stampa "Pap". Il presidente del Pkw, Sylwester Marciniak, ha chiarito che la decisione è "definitiva, immediatamente applicabile e non appellabile presso la Corte suprema". Dopo questa risoluzione adottata ieri, la presidente del Sejm Elzbieta Witek dovrà ora specificare una nuova data per le presidenziali, da svolgersi entro 60 giorni dalla loro indizione formale. Il procedimento elettorale dovrà partire da zero, inclusa la registrazione dei comitati elettorali e delle candidature. (segue) (Vap)