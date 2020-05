Polonia: Commissione elettorale dà 14 giorni a Camera bassa per indire nuove elezioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Già lo scorso 8 maggio la Commissione elettorale polacca ha stabilito che le elezioni presidenziali polacche "non possono svolgersi domenica 10 maggio, non si possono applicare le norme del codice elettorale sul voto, non sarà vincolante il silenzio elettorale e i seggi resteranno chiusi". L'organismo ha spiegato di "aver intrapreso ogni iniziativa legata alla conduzione delle elezioni del presidente della Repubblica di Polonia, indette dalla presidente del Sejm per il giorno 10 maggio e a cui era vincolata". Tuttavia, viene precisato nel comunicato, il Pkw si è visto sospendere da una legge approvata il 16 aprile 2020 le attribuzioni relative alla preparazione e stampa delle schede elettorali, rendendo il voto impossibile. "La normativa in vigore ha privato la Commissione degli strumenti necessari a svolgere i suoi obblighi. In relazione a ciò, essa informa gli elettori, i comitati elettorali, i candidati, l'amministrazione elettorale e gli enti territoriali che il voto il 10 maggio 2020 non si può svolgere", si legge nel comunicato. (Vap)