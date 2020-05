Afghanistan: sei militari uccisi in scontri con i talebani nell'est del paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sei militari sono rimasti uccisi in uno scontro con i talebani nella provincia di Laghman, nell'est dell'Afghanistan. Lo ha reso noto il ministero della Difesa di Kabul, come riferisce l'agenzia stampa afgana "Pajhwok". Secondo un comunicato del dicastero, "l'attacco ha avuto luogo nella notte (tra il 10 e l'11 maggio) presso un posto di controllo nel distretto di Alishang, uccidendo sei soldati e ferendone altri cinque", aggiungendo che i militari hanno risposto all'attacco infliggendo perdite ai talebani. Non sono stati forniti numeri esatti in merito a queste ultime. Successivamente, i talebani hanno rivendicato l'uccisione nell'attacco di 24 soldati afgani (incluso un comandante) e il ferimento di trenta militari, oltre alla cattura di altri tre. (Res)