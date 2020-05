Camerun: sindaco di Mamfe ucciso in presunto attentato di separatisti anglofoni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ad aggravare le tensioni, a fine aprile la presidenza del Camerun ha ammesso la responsabilità dell’esercito nell’uccisione di 13 civili, tra cui 10 bambini, avvenuta nel villaggio di Ntumbo, nella regione anglofona del Nordovest, nella notte tra il 13 e il 14 febbraio scorsi. È quanto emerge dalle conclusioni del rapporto della commissione d’inchiesta pubblicate ieri sera in un comunicato dalla presidenza, secondo cui il massacro è stato condotto da un contingente composto da tre militari e due gendarmi e coadiuvato da 17 membri di un comitato di vigilanza locale, inviato nel villaggio identificato come un “centro di raggruppamento per terroristi”. Secondo quanto afferma il rapporto, il contingente ha preso d'assalto una base utilizzata dai ribelli separatisti anglofoni uccidendone cinque, tuttavia nel conflitto a fuoco sono rimasti uccisi tre donne e dieci bambini. Il rapporto accusa quindi il sergente dell’esercito che ha guidato l’azione di “non aver saputo controllare i suoi uomini” e di aver “volontariamente insabbiato l’accaduto comunicando informazioni false sulla base della quale il governo ha inizialmente basato la sua difesa”, si legge nel comunicato stampa della presidenza. (segue) (Res)