Camerun: sindaco di Mamfe ucciso in presunto attentato di separatisti anglofoni (3)

- In precedenza, il presidente Paul Biya aveva tentato di calmare le acque. Lo scorso 12 settembre il presidente ha tenuto un discorso alla nazione in cui ha annunciato la convocazione di un dialogo nazionale al fine di andare incontro alle “profonde aspirazioni” delle popolazioni di lingua inglese del Nordovest e del Sudovest. Nell'annunciare il dialogo, Biya ha detto che i colloqui avrebbero riguardato principalmente la situazione nelle regioni di conflitto, ma anche tutte le altre questioni di interesse comune riguardanti l'unità e l'integrazione nazionale. “(Il dialogo) avrà la vocazione di riunire, senza eccezione, i figli del nostro caro e bellissimo paese, il Camerun, attorno a valori che ci sono cari: pace, sicurezza, armonia nazionale e progresso”, ha detto Biya nel suo discorso. Il dialogo nazionale, ha aggiunto, si sarebbe concentrato in particolare sui temi del bilinguismo, della diversità culturale, della coesione sociale, della ricostruzione e lo sviluppo delle zone colpite dal conflitto, del rimpatrio di profughi e sfollati, del sistema dell’istruzione e della giustizia, del decentramento, dello sviluppo locale, della smobilitazione e il reinserimento degli ex combattenti e del ruolo della diaspora nello sviluppo del paese. (segue) (Res)