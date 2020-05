Camerun: sindaco di Mamfe ucciso in presunto attentato di separatisti anglofoni (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tentativo non ha tuttavia avuto gli effetti sperati. A marzo, un gruppo di separatisti armati ha attaccato i due villaggi di Galim (ovest) e Bamenda (nord-ovest), uccidendo almeno sette persone. Lo ha confermato in un comunicato il ministero della Comunicazione del Camerun. Secondo il governatore della regione dell'Ovest, Awa Fonka Agostino, "una cinquantina" di separatisti hanno prima attaccato sabato una postazione di sicurezza e una base di polizia a Galim, uccidendo cinque militari e quattro civili, per poi far esplodere domenica un ordigno artigianale a Bamenda durante le celebrazioni per la Giornata della donna. In quest'ultimo attacco, riferiscono i media locali, nessuno è stato ucciso o rimasto ferito, benché l'esplosione abbia creato il panico tra la folla. (Res)