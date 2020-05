Coronavirus, dall'incidente di laboratorio alle teorie cospirative: tutte le ipotesi dei complottisti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il nuovo coronavirus come risultato (voluto o meno) di una cospirazione: bastano pochi giorni dallo scoppio dell’epidemia in Cina perché le teorie più disparate inizino a rincorrersi sulla stampa e, soprattutto, nel mondo del web. Tutte hanno in comune l’assunto – avversato da buona parte della comunità scientifica mondiale – che il virus sia un prodotto artificiale e non il risultato di un naturale processo di zoonosi. Una delle prime voci a levarsi, il 22 gennaio del 2020, è quella dello "YouTuber" statunitense Jordan Sather, che in un lungo “thread” su Twitter traccia una connessione tra il virus e un brevetto presentato nel 2015 dal Pirbright Institute del Surrey, nel Regno Unito. Si tratta, sostiene, di una “versione indebolita del coronavirus” da utilizzare come vaccino per la prevenzione di malattie respiratorie. Sather tira in ballo anche la Fondazione Bill & Melinda Gates, le cui milionarie donazioni sono destinate non solo al Pirbright Institute, ma anche ad alcuni dei più importanti sviluppatori di vaccini al mondo. La sua ipotesi è che l’epidemia partita dalla città cinese di Wuhan sia stata il risultato di un “atto deliberato” volto ad attrarre fondi per lo sviluppo di un nuovo vaccino. La teoria trova ampio spazio sui gruppi social legati ai movimenti “no-vax”, ma viene facilmente smontata dall’assenza di un qualsiasi nesso reale tra il brevetto del Pirbright e il nuovo coronavirus.Un’altra teoria che si fa largo nell’universo web a fine gennaio collega l’epidemia appena scoppiata in Cina alla storia di due scienziati espulsi l’estate prima dal Laboratorio nazionale di microbiologia di Winnipeg, in Canada. L’ipotesi è che i due - Xiangguo Qiu e suo marito Keding Cheng – siano in realtà spie cinesi e siano stati scortati fuori dall’istituto dopo essere stati sorpresi a inviare pericolosi agenti patogeni all’Istituto di virologia di Wuhan. La storia viene condivisa oltre 6 mila volte su Facebook in un solo giorno e ha successo anche sul social di proprietà cinese TikTok, al punto da scomodare anche il portavoce dell’Agenzia per la sanità pubblica del Canada Eric Morrisette: “Si tratta di disinformazione e non c’è un solo fatto a sostegno della teoria”.Nelle prime fasi della crisi, quando la Cina è l’unico paese pesantemente colpito, sono numerosissimi gli osservatori che attribuiscono l’epidemia a una precisa operazione di guerra batteriologica condotta dagli Stati Uniti contro la Repubblica popolare. A teorie del genere danno risalto in particolare i media arabi e cinesi. Questi ultimi alimentano sospetti, in particolare, sui 369 atleti statunitensi che nell’ottobre del 2019 hanno partecipato ai Giochi mondiali militari di Wuhan. Arrivando a ipotizzare che il team a stelle e strisce fosse in missione segreta per provocare un’epidemia nel cuore della Cina, il portale “Szhgh.com” sottolinea anche gli scarsi risultati ottenuti dai soldati Usa (inferiori a quelli della Corea del Nord) e ricorda come, subito dopo la fine della competizione, le autorità di Washington abbiano inasprito le regole per la concessione di visti ai cittadini cinesi. Successivamente, con il virus che dilaga altrove nel mondo e gli Usa che vengono messi in ginocchio dalla crisi, i teorici della cospirazione spostano la loro attenzione sulla Cina. E i sospetti tornano con insistenza all’Istituto di virologia di Wuhan.L'INCIDENTE DI LABORATORIOIl 24 gennaio il giornale conservatore statunitense “Washington Times” pubblica un articolo che collega l’epidemia al programma cinese di sviluppo di armi biologiche. Una delle fonti citate è Dany Shoham, ex ufficiale dell’intelligence israeliana, secondo il quale a tale programma è collegato l’Istituto di virologia di Wuhan. In effetti, già nel 2015 un articolo pubblicato dalla rivista scientifica "Nature medicine" riferiva degli esperimenti genetici condotti dal laboratorio di Wuhan sul virus della Sars, e sul reinserimento del Cov-Sars modificato nei pipistrelli. Gli studi, all'epoca, avevano allarmato la comunità scientifica statunitense, al punto che il governo di Washington, allora guidato dal presidente Barack Obama, aveva deciso d'interrompere i finanziamenti alla struttura scientifica cinese.A molti osservatori, dunque, non appare una coincidenza il fatto che l’epicentro dell’epidemia in Cina sia proprio il capoluogo dell’Hubei. Il 29 gennaio, tuttavia, l’altro quotidiano della capitale Usa, il "Washington Post”, risponde con un articolo di verifica, ammettendo la possibilità che l’Istituto di virologia di Wuhan abbia condotto attività “coperte” di ricerca e sviluppo di armi biologiche, ma sottolineando come gli esperti consultati dalla testata escludano l’idea che il nuovo coronavirus sia opera dell’uomo. Così, dal 25 marzo, anche l’articolo originale del “Washington Times” viene accompagnato da una nota dell’editore: “Dopo la pubblicazione dell’articolo, gli scienziati fuori dalla Cina hanno potuto studiare il virus Sars-CoV-2. Essi hanno concluso che il virus non mostra segni di manipolazione umana in laboratorio, nonostante l’esatta origine resti misteriosa e gli esperti continuino a dibattere sull’ipotesi che l’epidemia si sia diffusa a partire dal laboratorio cinese che stava studiando il virus”.A dir la verità, non tutti gli scienziati ritengono che il nuovo coronavirus sia di origine naturale. Ad aprile il premio Nobel per la Medicina, Luc Montagnier, scopritore del virus dell’Hiv, sostiene in un’intervista al canale televisivo francese “CNews” che il virus è stato sintetizzato in laboratorio tramite l’inserimento di frammenti dell’Rna dell’Hiv nella sequenza genetica di un coronavirus diffuso tra i pipistrelli. “Non è naturale, è un lavoro di professionisti, di biologi molecolari. Con quale obiettivo? Non lo so. Un’ipotesi – suggerisce Montagnier - è che abbiano voluto concepire un vaccino contro l’Aids”. Nei giorni successivi molti studiosi si affrettano a smontare le affermazioni del premio Nobel francese, ma l’ipotesi di un virus "ingegnerizzato" continua a fare proseliti e, a partire dalla prima metà di aprile, sembra far breccia all'interno dell’amministrazione del presidente Usa, Donald Trump.Il nuovo capitolo inizia con un’inchiesta pubblicata dall’emittente televisiva “Fox News”, la voce più vicina alla Casa Bianca nell’universo media statunitense. “È sempre più certo – si legge nell’articolo, che cita diverse fonti anonime e documenti di fonti aperte – che la pandemia di coronavirus abbia avuto origine in un laboratorio di Wuhan”: la Cina avrebbe voluto utilizzare l’agente “non come arma biologica” ma “come strumento per dimostrarsi alla pari o superiore agli Stati Uniti nella capacità di identificare e contrastare i virus”. Secondo tale teoria, il “paziente zero” sarebbe stato uno scienziato o un dipendente dell’Istituto di virologia che avrebbe successivamente trasmesso il contagio alla popolazione cittadina. Successivamente, le autorità della Cina avrebbero messo in piedi “l’insabbiamento più costoso di tutti i tempi”. Non vi sono prove “definitive” che tutto questo sia realmente accaduto, ammette “Fox News”, ma tutte le fonti concordano su un punto: il governo cinese ha tenuto per sé un’enorme quantità di dati e informazioni sul coronavirus e sulla sua origine.Negli stessi giorni il “Washington Post”, lo stesso quotidiano che un mese e mezzo prima aveva smontato le ipotesi del “Times”, racconta di cablogrammi diplomatici secondo cui funzionari dell’ambasciata Usa a Pechino avevano già lanciato l’allarme sulla sicurezza dell’Istituto di virologia di Wuhan a partire dal gennaio del 2018. Nei loro cablogrammi, i funzionari statunitensi lanciavano l’allarme sul lavoro condotto all’interno del laboratorio sui coronavirus dei pipistrelli e sulla loro potenziale trasmissione agli esseri umani che “alimenta il rischio di una nuova pandemia del tipo Sars”. Nel contempo, gli esperti notano come “il laboratorio era fortemente a corto di tecnici appropriatamente formati”. I vertici dell’amministrazione Trump, con in testa il segretario di Stato Mike Pompeo, passano all’offensiva nei confronti della Cina, affermando di avere “enormi prove” a sostegno della tesi dell’incidente di laboratorio e chiedendo l’apertura di un’inchiesta internazionale che appuri le circostanze che hanno dato origine alla pandemia. Pechino, dall’altra parte, si oppone all’ipotesi di un’indagine e contrattacca accusando Washington di tentare di distrare la pubblica opinione dalle proprie carenze nella gestione dell’emergenza. La disputa sembra oggi destinata ad alimentare tensioni sempre più aspre tra Stati Uniti e Cina e, parallelamente, a dominare la campagna elettorale per le prossime presidenziali Usa.I MILITARI RUSSI IN LOMBARDIAIl 21 marzo, nel corso di un colloquio telefonico, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il capo dello Stato russo Vladimir Putin raggiungono un accordo per organizzare una missione di specialisti militari russi in Italia, allo scopo di aiutare il paese a fronteggiare l’emergenza provocata dal Covid-19. Fra il 22 e il 25 marzo atterrano a Ciampino 15 aerei da trasporto militare. Dagli aerei militari russi scendono circa 160 tra medici, virologi che hanno già combattuto contro la peste suina e l’ebola in Africa; operatori sanitari; tecnici della sanificazione; grandi camion militari trasformati in ambulatori mobili per le prime visite mediche, i prelievi e i tamponi. Vengono sbarcati, inoltre, macchinari per la sanificazione degli ambienti, strumenti di ventilazione per l’ossigeno e materiale sanitario di vario genere. I militari russi, rientrati in patria il 7 maggio successivo, decontaminano in questo periodo in Italia 114 edifici, fra cui varie residenze per anziani e l’ospedale da campo allestito alla Fiera di Bergamo, oltre un milione di metri quadrati di spazi interni e più di 400 mila metri quadrati di strade in diverse zone della Lombardia. In circa un mese e mezzo di permanenza, tuttavia, la presenza dei militari russi si trova al centro di speculazioni di vario genere, in primis quella relativa alla presunta attività di spionaggio sul nostro territorio.I sostenitori di questa ipotesi citano, come prova degli intenti spionistici dei russi, il fatto che la missione militare inviata da Mosca sia guidata dal generale Sergej Kikot. Vicecapo del dipartimento chimico e batteriologico che opera sotto l’egida del ministero della Difesa russo, Kikot, oltre a essere un chimico esperto, è l’uomo che ha gestito il dossier sull’utilizzo di armi chimiche a Duma, in Siria, nel 2018. I russi, così, vengono accusati di svolgere attività d’intelligence per conto del Cremlino e, addirittura, di circolare senza alcun controllo per la Lombardia, alla ricerca di segreti da carpire. Tuttavia, sin dall’inizio della missione, il contingente giunto da Mosca è costantemente seguito da 50 militari italiani del settimo reggimento Cbrn, un’unità dell’Esercito italiano specializzata nei comparti chimico, biologico, radiologico e nucleare guidata dal tenente colonnello Dario De Masi.La presenza dei militari italiani di certo pone dei dubbi sulle reali capacità dei russi di svolgere attività di spionaggio; inoltre, per condurre un’operazione di intelligence non è necessario inviare un contingente delle Forze armate, di certo sin troppo appariscente per lavorare in incognito. I militari inviati dal Cremlino, comunque, si trovano al centro di un'altra teoria "cospirazionista". Il 22 aprile, infatti, lo scrittore russo-moldavo Nicolai Lilin afferma di essere certo del fatto che il Covid-19 sarebbe stato creato in laboratorio. A rivelarglielo sarebbe stata uno dei medici militari russi presenti in Lombardia, fra i quali vi sarebbe almeno un ufficiale dei servizi segreti. Noto soprattutto per la pubblicazione “Educazione siberiana”, cui deve la sua notorietà, Lilin non è nuovo ad affermazioni difficili da verificare, tese spesso a spettacolarizzare la sua immagine di "giallista". (Rin)