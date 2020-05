Francia: comincia oggi l'uscita dalla quarantena

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo quasi due mesi di confinamento imposto a causa della crisi sanitaria provocata dal coronavirus, i francesi cominciano oggi un progressivo ritorno alla normalità. Ne parla la stampa d'oltralpe, parlando dei pericoli legati a questa nuova fase. Questa tappa durerà tre settimane, fino a inizio giugno, quando le autorità sanitarie faranno il punto della situazione per decidere su un ulteriore passo, aprendo anche i bar, ristoranti e caffè. La pandemia di Covid-19 in Francia non è ancora finita. A dimostrarlo i due nuovi focolai scoperti in queste ultime ore nella regione della Nuova Aquitania, a sud ovest. Per il presidente Emmanuel Macron si tratta di una sfida fondamentale, che arriva in un momento in cui l'opinione pubblica giudica negativamente l'atteggiamento mostrato dal governo in questo periodo. Intanto il bilancio continua a migliorare. Secondo i dati annunciati ieri, 10 maggio, dalle autorità sanitarie, nelle ultime 24 ore sono morte 70 persone, il numero più basso dall'inizio della quarantena. Complessivamente i decessi sono 23.680. (Frp)