Romania: coronavirus, dibattito pubblico sugli allentamenti dopo il 15 maggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mascherina obbligatoria negli spazi pubblici chiusi, nei negozi, sui mezzi pubblici e al posto di lavoro, ma anche proseguimento dello smart working se possibile, e adattamento dell'orario lavorativo per evitare il sovraffollamento nei trasporti pubblici. Sono alcune delle misure sottoposte al dibattito pubblico dalle autorità romene per l'allentamento delle restrizioni dopo il 15 maggio, quando scadrà lo stato di emergenza indetto per contenere il diffondersi del COVID-19. Lo riferisce l'agenzia di stampa "Agerpres". Restano ancora vietati gli eventi e gli assembramenti negli spazi aperti, nonché le attività culturali, artistiche, sportive e religiose negli spazi chiusi. Dovrebbero riaprire invece i parrucchieri, gli studi odontoiatrici e i parchi, mentre restano consentiti gli spostamenti fuori le località di residenza sempre nel rispetto delle regole di contenimento. (Rob)