Germania: sondaggio, per 2,1 milioni di tedeschi crisi coronavirus è minaccia esistenziale

- Sono 2,1 milioni, ossia il 2,6 per cento del totale, i tedeschi che considerano la crisi innescata dalla pandemia di coronavirus una “minaccia esistenziale” a causa delle perdite finanziarie subite. È quanto si apprende da un sondaggio condotto dall'istituto demoscopico tedesco Kantar, come riferisce il quotidiano “Die Welt”. Altri 3,5 milioni di tedeschi, ossia il 4,2 per cento, lamenta perdite finanziare “significative”, mentre il 14,4 per cento segnala un “lieve calo” delle entrate. Complessivamente, oltre un quinto dei tedeschi “deve accontentarsi di meno denaro rispetto a prima della crisi”. Le famiglie e le persone di età compresa tra 30 e 39 anni devono far fronte a perdite superiori alla media. In particolare, il problema interessa il 30,4 per cento dei nuclei familiari con tre persone e il 37 per cento delle persone di età compresa tra i 30 e i 39 anni. Per il 6,8 percento di questo gruppo, le perdite finanziarie costituiscono una “minaccia esistenziale”. (Geb)