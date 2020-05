Difesa: Iran, 19 morti nell’incidente nel Golfo dell'Oman durante esercitazione navale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E’ salito a diciannove morti e quindici feriti il bilancio provvisorio dell’incidente avvenuto ieri, 10 maggio, nel Golfo dell'Oman, durante un’esercitazione navale della Marina iraniana. Secondo l’emittente televisiva di Stato iraniana, la nave da supporto leggera Konarak, entrata in servizio nel 2018, è stata colpita per sbaglio da un missile lanciato da un cacciatorpediniere, il Jamaran, impegnato nell'esercitazione. Indiscrezioni non confermate riferiscono di un bilancio più grave di 40 morti incluso il comandante della Konarak. L'incidente è avvenuto nel perimetro del porto meridionale iraniano di Jask, nel Golfo di Oman. In base alle prime ricostruzioni, in attesa di una relazione più dettagliata che dovrebbe essere divulgata nelle prossime ore, la Konarak non avrebbe creato abbastanza spazio tra sé e un bersaglio dell’esercitazione, venendo colpita da un missile sparato dalla Jamaran, cacciatorpediniere entrato in servizio nel 2010 e dotato di missili anti-nave. (Irt)