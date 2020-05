Cina: coronavirus, provincia di Jilin alza livello emergenza in due regioni dopo nuovi contagi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un'altra regione nella provincia nord-orientale cinese di Jilin ha aumentato il proprio livello di risposta alle epidemie a causa dei nuovi casi di Covid-19 segnalati nelle ultime 24 ore. Tre nuovi casi sono stati segnalati a Jilin oggi su una catena di infezione originata da un lavoratore di una lavanderia che aveva infettato altre undici persone, secondo le autorità sanitarie locali. Due vivono nel quartiere Fengman della città di Jilin, che oggi ha alzato il livello di risposta a medio. Un altro individuo infetto vive nella città di Shulan, sotto l'amministrazione della città di Jilin, che ieri, domenica 10 maggio, ha alzato il suo stato di risposta al virus ai massimi livelli dopo il focolaio originato dall'uomo. In risposta al nuovo gruppo di infezioni a Shulan, le città e le contee vicine hanno aumentato i loro livelli di allerta per prevenire la diffusione del virus. Coloro che tornano da Shulan nella città di Changchun nella provincia di Jilin dovranno osservare 14 giorni di quarantena in luoghi preposti e sette giorni di quarantena domestica. Verranno sottoposti a test dell'acido nucleico quattro volte prima che possano essere rilasciati.(Cip)