Fase 2: indagine Coldiretti/Ixè, 4 italiani su 10 aiutano i più poveri

- Quasi 4 italiani su 10 (39 per cento) stanno partecipando a iniziative di solidarietà per aiutare chi ha più bisogno attraverso donazioni o pacchi alimentari, anche utilizzando le operazioni di aiuto messe in campo dagli agricoltori con la spesa sospesa. E' quanto emerge da una indagine Coldiretti/Ixè sui 3,7 milioni di italiani in una situazione di indigenza alimentari per effetto delle limitazioni imposte per contenere il contagio e la conseguente perdita di opportunità di lavoro, anche occasionale. Le situazioni di difficoltà sono diffuse in tutta Italia ma le maggiori criticità – sottolinea la Coldiretti in una nota – si registrano nel Mezzogiorno con il 20 per cento degli indigenti che si trova in Campania, il 14 per cento in Calabria e l'11 per cento in Sicilia ma situazione diffuse di bisogno alimentare si rilevano anche nel Lazio (10 per cento) e nella Lombardia (9 per cento) dove più duramente ha colpito l'emergenza sanitaria. Una emergenza sociale senza precedente dal dopoguerra che coinvolge anche 700mila bambini di età inferiore ai 15 anni contro la quale – continua la Coldiretti - si è attivata la solidarietà sia per rafforzare gli interventi sul piano alimentare sia per garantire con una adeguata alimentazione una Pasqua dignitosa a chi soffre. (segue) (Com)