- Il presidente della regione Liguria, Giovanni Toti, chiederà al governo "linee guida azionali e la possibilità di diversificare le regioni, non per protagonismo ma perché hanno esigenze diverse. Parlando ai microfoni di “Agorà” su Rai3, Toti ha spiegato che per questa fase 2 "le linee guida sono importanti anche se in alcuni casi non sono semplici".(Rin)