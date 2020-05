Germania: ministro Economia Altmaier difende misure contro crisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Economia e dell'Energia tedesco, Peter Altmaier, ha difeso le iniziative per miliardi di euro che il governo federale ha attuato per sostenere l'economia della Germania, gravemente colpita dalla crisi innescata dalla pandemia di coronavirus. “Lo Stato ha dovuto evitare la perdita di milioni di posti di lavoro, perché le aziende non potevano farcela da sole”, ha affermato Altmaier durante un'intervista rilasciata all'emittente televisiva “Ard”. A ogni modo, ha precisato il ministro dell'Economia e dell'Energia tedesco, è “importante” che, pur stanziando aiuti di Stato, il governo federale non eserciti “alcuna influenza sulle decisioni delle imprese”. In particolare, Altmaier ha dichiarato che “lo Stato deve restare e resterà fuori” dalle delibere aziendali, “cilò vale nel medio e nel lungo periodo”. Tuttavia, “è altrettanto importante prevenire la perdita di milioni di posti di lavoro perché le aziende non possono farcela ds sole e in altri paesi lo Stato investe nelle imprese, vale a dire in Asia, America e altrove”. Pertanto, ha osservato Altmaier, se il governo federale non dovesse intervenire a sostegno delle aziende, “ciò significherebbe spostare i pesi economici globali a spese della Germania e questo non è giustificabile nell'interesse di 83 milioni di persone che vivono in questo paese”. (Geb)