Usa: i Democratici rischiano di perdere un distretto congressuale in California

- I Repubblicani potrebbero riuscire a conquistare un distretto in California, lo Stato Usa più popoloso, divenuto roccaforte del Partito democratico dopo il massiccio afflusso di immigrati iniziato negli anni Ottanta. Lo scrive “Politico”, in vista del ballottaggio speciale in programma domani, 12 maggio, presso la periferia di Los Angeles, dov’è sito il 25mo distretto del Congresso federale, lasciato vacante lo scorso anno dalla deputata democratica Katie Hill. Il distretto, che i Democratici avevano conquistato nel 2008 con un vantaggio di nove punti percentuali sui Repubblicani, è caratterizzato da una popolazione più anziana ed etnicamente omogenea rispetto a quella della maggior parte dello Stato. Diversi sondaggi privati fotografano un testa a testa tra i candidati dei due partiti: da una parte la Democratica Christy Smith, già deputata dell’Assembla statale californiana; dall’altra il 44enne repubblicano Mike Garcia, ex pilota della Marina e contractor della Difesa. I Democratici paiono già prepararsi ad una sconfitta, che imputano sia alla scarsa affluenza alle urne causata dalla situazione di emergenza pandemica in atto nel paese, sia alle circostanze che hanno portato alle dimissioni di Hill. La deputata democratica si è infatti dimessa a seguito di presunte relazioni sessuali inappropriate con alcuni collaboratori. Secondo Politico, i Democratici tenteranno di limitare la portata della sconfitta, nel tentativo di riconquistare il distretto congressuale tra appena sei mesi, quando si tornerà al voto per le presidenziali e il rinnovo parziale del Congresso. (Nys)