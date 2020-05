Hong Kong: coronavirus, tre nuovi casi di contagio portano il totale a 1.047

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Centro per la protezione della salute (Chp) di Hong Kong ha confermato tre nuovi casi di Covid-19, che portano il numero totale dall'inizio dell'emergenza a 1.047. Chuang Shuk-kwan, capo della sezione per le malattie infettive del Chp, ha dichiarato durante una conferenza stampa che si tratta di tre casi importati, relativi a due uomini pakistani e una donna britannica. Chuang ha detto che tutti e tre i pazienti erano asintomatici, ma sono risultati positivi al virus al loro arrivo a Hong Kong. Secondo l'Autorità ospedaliera di Hong Kong, un totale di 11 pazienti confermati dimessi dall'ospedale dopo la guarigione sono risultati nuovamente positivi per il virus e ora si trovano in condizioni stabili. Secondo i dati aggiornati a ieri, 982 pazienti infetti sono stati dimessi dopo la guarigione, mentre 59 pazienti sono ancora ricoverati in ospedale, incluso uno in condizioni critiche. Hong Kong non ha rilevato nuovi casi di coronavirus trasmessi a livello locale per 21 giorni consecutivi. Poiché l'epidemia è rientrata sotto controllo, il governo della Regione amministrativa speciale ha iniziato a riprendere i servizi pubblici in fasi questa settimana e ha allentato alcune misure di distanziamento sociale.(Cip)