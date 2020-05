Imprese: Maire Tecnimont, contratto da 550 milioni di dollari per impianto ammoniaca in Egitto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Basil El Baz, presidente di Egypt Hydrocarbon Corporation, ha commentato “Questo contratto rappresenta un’ulteriore opportunità per collaborare con Maire Tecnimont, un gruppo in cui riponiamo grande fiducia, date l’esperienza e l’ expertise tra i migliori del settore. Il progetto di espansione di Ehc rappresenta una mozione di fiducia per l’economia egiziana e per le riforme intraprese. Il progetto sarà un catalizzatore per il settore minerario, dato che attrarrà investimenti stranieri, aumenterà le opportunità di occupazione, e fornirà le materie prime necessarie alle attività del settore". Pierroberto Folgiero, amministratore delegato del Gruppo Maire Tecnimont, ha aggiunto: “Con questo risultato dimostriamo ancora una volta la grande resilienza del nostro core business in un periodo particolarmente sfidante per l'intero mercato. Siamo inoltre molto orgogliosi di svolgere un ruolo strategico nello sviluppo dell'industria dei fertilizzanti in Egitto con un cliente dal forte spirito imprenditoriale, come Ehc”. (Com)