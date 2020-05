Germania: autore attacchi di Waldkraiburg è simpatizzante dello Stato islamico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È un sostenitore dello Stato islamico il 25enne tedesco con genitori dalla Turchia arrestato l'8 maggio scorso a Mühldorf am Inn, in Baviera, l'autore degli attacchi che tra il 17 aprile e il 6 maggio hanno colpito quattro esercizi commerciali gestiti da turchi a Waldkraiburg, nel medesimo Land. L'uomo ha dichiarato di aver agito per odio contro i turchi e la Turchia e si è descritto come un sostenitore del sedicente califfato. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, l'uomo è stato fermato dalla polizia presso la stazione di Muehldorf am Inn durante un normale controllo, risultando sprovvisto del biglietto nonché in possesso di una pistola e di quattro ordigni esplosivi di fabbricazione artigianale. Il simpatizzante dello Stato islamico ha ammesso di aver progettato altri attacchi, ma al momento non risultano piani concreti. Inoltre, rimane da chiarire se vi siano dei complici o persone informate sui fatti. Tra il 17 aprile e il 6 maggio, tre esercizi commerciali di Waldkraiburg gestiti da turchi sono stati oggetto di lancio di pietre contro le vetrine. Un negozio di frutta e verdura è stato dato alle fiamme, provocando il ferimento di sei persone. Il 25enne è, quindi, accusato di incendio doloso, lesioni gravi e tentato omicidio. In un garage di Garching intestato all'arrestato, la polizia ha trovato 13 bombe di fabbricazione artigianale e circa dieci chilogrammi di una sostanza chimica adatta a essere utilizzata come esplosivo. Nell'appartamento dell'uomo a Waldkraiburg, le forze dell'ordine hanno sequestrato una pistola e altro materiale.(Geb)