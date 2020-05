Spagna: il governo studia uno scudo sociale per aiutare le famiglie a rischio povertà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il nuovo decreto legge del governo spagnolo che stabilisce i requisiti e gli importi del reddito minimo che verrà assegnato al 20 per cento della popolazione che vive in una situazione di povertà grave. Lo riferisce il quotidiano spagnolo "El Mundo" che ha consultato in esclusiva la bozza del nuovo decreto. Il testo non è ancora definitivo e, secondo alcune fonti del ministero della Previdenza sociale, gli importi potrebbero subire delle lievi variazioni. L'articolo 11 del documento stabilisce un reddito base (462 euro) che viene moltiplicato per un coefficiente che varia a seconda dei bambini o degli adulti a carico della famiglia. I sussidi oscillano tra i 462 euro (un adulto in situazione di povertà grave) e i 1.015 euro destinati alle famiglie con due adulti e più di due bambini a carico. Inoltre, il governo spagnolo darà un incentivo ai recettori del reddito di base che riusciranno ad ottenere un reddito aggiuntivo; in questo modo, l'esecutivo pagherà a tutti i destinatari del sussidio la ricerca di un impiego. L'applicazione del reddito minimo vitale sarà progressiva e il calendario è ancora in via di definizione.(Spm)