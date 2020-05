Cina: trasporto ferroviario merci in aumento del 2,4 per cento a inizio 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il volume del trasporto ferroviario di merci in Cina è aumentato leggermente nei primi quattro mesi dell'anno: le ferrovie statali hanno trasportato un totale di 1,09 miliardi di tonnellate di merci nel periodo gennaio-aprile, con un aumento del 2,4 per cento su base annua. Lo riferiscono i dati della China State Railway Group. Nel solo mese di aprile, le ferrovie hanno trasportato 267 milioni di tonnellate di merci, con un aumento dello 0,2 per cento rispetto all'anno precedente. Ciò è avvenuto dopo che il settore manifatturiero del paese ha continuato ad espandersi ad aprile con l'accelerazione della ripresa del lavoro e della produzione post-epidemia.(Cip)