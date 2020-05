Germania: “Faz”, attacchi di Waldkraiburg dimostrano pericolosità Stato islamico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rivendicati da un simpatizzante dello Stato islamico, gli attacchi che tra il 17 aprile e il 6 maggio scorso hanno colpito quattro esercizi commerciali gestiti da turchi a Waldkraiburg, in Baviera, dimostrano quanto sia ancora pericoloso l'autoproclamato califfato, nonostante la sua sconfitta militare in Siria e Iraq. È quanto afferma il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, aggiungendo che l'autore degli attacchi è stato arrestato l'8 maggio scorso, in possesso di una pistola e di ordigni esplosivi, e ha confessato di aver pianificato ulteriori azioni contro obiettivi turchi. Per la “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, gli attacchi di Waldkraiburg mostrano come lo Stato islamico continui a esercitare la sua fascinazione anche dopo essere stato sconfitto. L'autore degli attacchi non era parte di una cellula terroristica né era di ritorno dal teatro siro-iracheno. Si tratta, dunque, di un singolo autore, pericoloso quanto tanti altri “lupi solitari”. La “ideologia dell'odio” che muove lo Stato islamico non può, dunque, essere rimossa “così rapidamente”, in particolare ora che il gruppo terroristico va riorganizzandosi in Siria e in Iraq. Allo stesso tempo, come nota la “Frankfuter Allgemeine Zeitung”, gli attacchi di Waldkraiburg “confutano il pregiudizio secondo cui la Turchia è lo sponsor dello Stato islamico”. Il paese ha “certamente” compiuto degli “errori”, stringendo “dubbie alleanze con gli islamisti” che combattono contro il governo in Siria. Tuttavia, la Turchia è tra i paesi fondatori della coalizione internazionale contro il terrorismo e “nessun altro Stato ha sbito tanti attentati con altrettante vittime” a opera del sedicente califfato. (Geb)