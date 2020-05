Coronavirus: Schnabel (Bce) a "la Repubblica", pronti a rafforzare la nostra azione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

In una intervista a "la Repubblica", Isabel Schnabel, membro del comitato esecutivo della Bce, spiega perché la Bce non ascolterà al Corte costituzionale tedesca, e fa appello a una maggiore solidarietà europea per evitare abissi tra i Paesi. Il Recovery fund dovrà dare anche aiuti e non solo prestiti. Mentre il Mes non porterà austerità, né troika, precisa la banchiera centrale tedesca. Per la Corte di Karlsruhe il programma di acquisti di titoli governativi della Bce (Pspp), è parzialmente incostituzionale. Questa decisione potrebbe mettere a rischio l'azione della Bce. "La Bce è un'istituzione europea, il che significa che la Corte di Giustizia Ue ha la giurisdizione esclusiva sulla Bce e le sue azioni. Ha deciso nel 2018 che il Pspp è legale. Come sottolineato dalla presidente della Bce, siamo imperterriti nella nostra volontà e abilità di agire. Continueremo a condurre il Pspp, così come le nostre altre misure di politica monetaria, in linea con il nostro mandato.Il messaggio sembra anche essere stato ben capito dai mercati". "Non sta a me - continua - giudicare gli aspetti legali del verdetto, ma le sue implicazioni vanno chiaramente al di là della Bce. La primazia della legge europea è fondamentale per il funzionamento dell'Ue".