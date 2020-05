Coronavirus: Franceschini al "Corriere della Sera", 2 miliardi per aiutare il turismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In attesa delle regole 'ufficiali' il ministro dei Beni culturali e del Turismo, Dario Franceschini, anticipa al "Corriere della Sera" la filosofia dell'estate ai tempi del virus. "Saranno vacanze diverse. Stiamo lavorando perché siano possibili al mare, in montagna, nelle città d'arte, nei borghi, ovunque. Ma avremo dei limiti con cui convivere, dal distanziamento alle mascherine, alla prudenza in generale". Non andremo all'estero e gli stranieri non verranno da noi. "Sarà l'anno delle `vacanze italiane' perché il turismo internazionale, extraeuropeo, difficilmente potrà ripartire. E gli italiani che sarebbero andati a fare vacanze lontane potranno riscoprire le infinite bellezze che hanno vicino a casa. Quelle che tutto il mondo ammira". "È importante - spiega il ministro - che sia possibile il libero passaggio di turisti tra Paesi europei, quando l'andamento dei dati epidemiologici lo consentirà, attraverso regole di sicurezza e certificazione comuni. E quanto ho chiesto alla Commissione Ue insieme a molti colleghi di altri Paesi e spero che la prossima settimana ci sia una pronuncia". Difficile progettare le vacanze senza sapere quando si potrà tornare a circolare tra una Regione e l'altra, riaprire le seconde case. "Il ministro Speranza ha messo a punto un monitoraggio molto efficace per seguire l'andamento del contagio nelle diverse Regioni, che ci consentirà di fare scelte ponderate bene. Io spero sia possibile molto presto, ma sentiremo il comitato tecnico-scientifico e le Regioni stesse". (segue) (Res)