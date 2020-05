Coronavirus: Berlusconi a "Libero Quotidiano", il governo è inadeguato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, in una intervista a "Libero Quotidiano" fuga ogni dubbio su eventuali vicinanze di Forza Italia al governo, paventate da indiscrezioni giornalistiche. La linea del Cavaliere è inequivocabile: l'emergenza sanitaria del Paese si sta trasformando in un disastro economico. Il governo non pare all'altezza della situazione e l'opposizione è pronta a fornire consigli e idee per evitare la crisi, sempre che a Palazzo Chigi siano pronti ad ascoltarli. "Mi ha riempito il cuore di dolore e di angoscia la notizia dell'imprenditore napoletano suicida, per lui, i suoi familiari e i suoi collaboratori. Per un imprenditore l'azienda non è solo una fonte di reddito, è una ragione di vita, è il frutto dei sacrifici, dell'impegno, della dedizione appassionata sua e della sua famiglia nelle generazioni". "Un vero imprenditore - dice - sa del resto che i dipendenti, io preferisco chiamarli collaboratori, sono il patrimonio più prezioso di un'azienda: sono compagni di strada con i quali si lavora ogni giorno per realizzare prodotti o servizi di qualità. Chiudere l'azienda, lasciare a casa i collaboratori, per molti significa tradire la propria missione. Essere costretti a farlo non per propria colpa, ma per un evento sfortunato esterno, rappresenta la più amara delle ingiustizie". Secondo il presidente "lo Stato ci deve essere, in una situazione come questa deve farsi sentire al fianco delle imprese. Se questo non accadrà, tragedie come quella di Napoli - e la tragedia parallela di tanti padri e madri di famiglia lasciati a casa - non saranno colpa del virus, ma dei ritardi e delle omissioni di chi avrebbe dovuto intervenire". (segue) (Res)