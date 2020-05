Coronavirus: ministro Lamorgese a "Il Messaggero", siamo vigili sulla movida

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un tranquillo weekend di paura, tra famiglie a spasso per i parchi, giovani in giro per la città e brevi fughe verso il mare. A pochi giorni dall'inizio della fase 2, nonostante le evidenti controindicazioni, i timori da coronavirus sembrano essere svaniti. Il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese, in una intervista a "Il Messaggero" promuove la condotta degli italiani. "Gli italiani hanno saputo superare la prova ben più impegnativa delle chiusure attuate nella prima fase che si è conclusa il 3 maggio: i dati sui controlli ci dicono che la percentuale di cittadini sanzionati è stata solodel 3 per cento su un totale di circa 13 milioni di persone identificate tra il 10 marzo e il 4 maggio". Dopo quel periodo di maggiore chiusura, ora si vede molta più gente in giro. "Da una settimana è consentito un raggio di movimento più ampio per tutti noi, ma questo non ci deve far dimenticare che la diffusione del virus si moltiplica con gli assembramenti e con i contatti ravvicinati. In ogni caso non abbassiamo la guardia: abbiamo fatto quasi un milione di controlli dall'inizio della fase 2". Molti non indossano la mascherina e i guanti. "Per questa seconda fase dell'emergenza sanitaria abbiamo chiesto ai cittadini di far leva sul loro senso di responsabilità. Le misure adottate dal governo, poi, devono trovare la loro applicazione individuando un punto di equilibrio tra il primario obiettivo di salvaguardare la salute pubblica, da perseguire soprattutto con il divieto di assembramento, e l'esigenza di contenere l'impatto dei controlli sulla vita quotidiana dei cittadini". (segue) (Res)