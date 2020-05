Coronavirus: Schnabel (Bce) a "la Repubblica", pronti a rafforzare la nostra azione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Bce prevede che l'eurozona, nello scenario peggiore, crolli del 12 per cento. "Sì, di fatto stiamo affrontando una crisi molto profonda, che si aggiunge a una crisi umanitaria che ha colpito l'Italia in modo particolarmente grave. La Bce ha risposto in modo energico e rapido per mitigare gli effetti economici e finanziari della crisi. Abbiamo adottato un pacchetto di misure molto ampio, inclusi acquisti aggiuntivi al programma App e il nuovo Pepp. ll quale ci dà un'ampia flessibilità per decidere gli acquisti nel tempo, per classi di asset e giurisdizioni. Stiamo usando questa flessibilità per essere certi che la politica monetaria sia trasmessa a tutti i Paesi dell'euro. E siamo pronti ad aggiustare ampiezza e durata del programma, se necessario". Rispetto agli Usa molti osservatori ritengono che la Bce e la Ue stiano facendo troppo poco e troppo tardi. "Le misure della Bce rappresentano un pacchetto potente. Abbiamo agito in modo rapido e deciso anche perché avevamo già una cassetta degli attrezzi ampia e flessibile a disposizione. Potremmo rapidamente potenziare le misure, ad esempio espandendo i nostri acquisti di cambiali finanziarie, o aggiustando i programmi perle banche. C'è stato anche un buon progresso nell'Ue. (segue) (Res)