Coronavirus: Schnabel (Bce) a "la Repubblica", pronti a rafforzare la nostra azione (3)

- Il pacchetto europeo in discussione è un primo passo importante. Ma la maggior parte degli osservatori concorda che serve di più". "Il Recovery fund - aggiunge - sarà un elemento centrale In queste discussioni. Spero che un consenso per una risposta fiscale efficace al livello europeo possa essere raggiunto, per rispondere adeguatamente alla sfida che stiamo affrontando oggi". In Germania si discute molto dei rischi legati a tassi di interesse negativi. La Bce ne ha osservato gli effetti. "I tassi di interesse non sono nel pieno controllo delle banche centrali: è un fatto spesso ignorato nel dibattito pubblico. Esistono trend essenziali macroeconomici che hanno causato una graduale ma persistente caduta in quelli che definiamo i tassi di interesse 'reali'. La politica monetaria non può invertire queste tendenze ampie e macroeconomiche. Ma l'effetto, comunque, è che per stimolare l'economia, i tassi negativi sono necessari. Aumentare i tassi di interesse avrebbe un effetto disastroso sull'economia". C'è un accusa alla Bce espressa anche da Karlsruhe: fa politica economica e non monetaria. "Da un punto di vista accademico, la distinzione tra politica monetaria ed economica è difficile. Ma i loro obiettivi sono chiaramente diversi. E posso assicurarle che la Bce pondera sempre molto attentamente che le sue misure siano adeguate, necessarie e proporzionate". (segue) (Res)