Coronavirus: Schnabel (Bce) a "la Repubblica", pronti a rafforzare la nostra azione (4)

- Christine Lagarde ha detto: la Bce 'è qui per chiudere gli spread'. "La Bce deve assicurarsi che la sua politica monetaria raggiunga ogni parte dell'area dell'euro. Una divergenza tra gli spread è spesso segno di frammentazione, e la frammentazione danneggia l'efficacia della trasmissione della politica monetaria. Siamo impegnati a contrastare una frammentazione del genere con misure appropriate. E il Pepp è lo strumento giusto, in questo senso. Previene circoli viziosi e svendite nel mercato dei bond sovrani". Alcuni pensano che vista la differenza nell'ampiezza degli stimoli nazionali il divario tra Paesi si aggraverà dopo la crisi. "Concordo che il punto sia importante. C'è il rischio di un aumento dei divan economici, per due ragioni. La prima è che lo shock economico ha colpito tutti i Paesi, ma alcuni più fortemente. L'Italia è certamente un Paese particolarmente colpito, sia in termini di sofferenze umane sia nelle conseguenze economiche causate dalla pandemia. In secondo luogo, la capacità fiscale di singoli Stati membri di rispondere alla crisi è enormemente diversa. Sarebbe dannoso se i Paesi più colpiti spendessero le somme più piccole per affrontare la crisi. Un risultato del genere deve essere evitato. Ecco perché un'adeguata risposta europea è così importante". "Gli intrecci economici forti all'interno dell'area dell'euro - spiega Schnabel - implicano che il benessere di un Paese sia importante per tutti gli altri. Quindi non è solo una questione di solidarietà, ma del proprio interesse. Siamo tutti nella stessa barca. Se c'è una falla, l'intera barca affonda. Non dobbiamo permettere che ciò accada - e il modo migliore per farlo è attraverso sforzi coordinati al livello europeo". (segue) (Res)