Coronavirus: Schnabel (Bce) a "la Repubblica", pronti a rafforzare la nostra azione (5)

- Sul Recovery fund la discussione si riduce al fatto se debba concedere prestiti o trasferimenti. E Paesi come l'Italia insistono sui trasferimenti. "C'è un chiaro rischio di eccessi di debito, dopo la crisi. E non solo nel settore pubblico: anche in quello privato. La maggior parte delle iniziative politiche a favore del settore privato implicano soprattutto prestiti o garanzie. Ma è un approccio che rischia di minare gli incentivi agli investimenti, in futuro. Quindi non è chiaro se rispondere alla crisi solo con prestiti sia la giusta soluzione. Quanto al settore pubblico, avremo bisogno di un misto di prestiti e trasferimenti, per affrontare le conseguenze economiche della crisi. E il miglior modo di ridurre il debito dopo la pandemia è quello di rafforzare la crescita. È questo il motivo per cui il Recovery fund è così importante. Deve essere garantito che questo fondo sostenga investimenti per rafforzare la crescita economica, in futuro". Alcuni populisti in Italia sostengono che se chiederemo accesso all'Esm, prima o poi avremo in casa la troika. "La proposta attuale prevede che oggi un eventuale accesso all'Esm non porterebbe, un domani, a programmi di aggiustamento economici. Capisco perfettamente che ci sia il timore dell'austerità. Di sicuro non è ciò di cui abbiamo bisogno, nel quadro attuale. Ciò è stato assolutamente compreso dai leader europei", ha concluso Schnabel. (Res)