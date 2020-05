Coronavirus: Berlusconi a "Libero Quotidiano", il governo è inadeguato (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Poi spiega cosa non sta facendo il governo per l'economia. "L'economia, oltre a meno tasse e meno burocrazia, ha bisogno di una serie immediata di interventi che immettano liquidità nel sistema: contributi a fondo perduto e prestiti agevolati e garantiti per le aziende e le persone in difficoltà, incentivi fiscali, pagamento immediato dei debiti della Pubblica Amministrazione, sospensione delle scadenze tributarie, condizioni agevolate per risolvere le pendenze con il fisco. Il governo finora è stato sempre in ritardo e ha fatto troppo poco. Adesso non è il momento delle polemiche, ma spero che da qui in avanti vengano presi finalmente in considerazione i contributi costruttivi dell'opposizione". Assistenzialismo (più promesso che dato) e poco aiuto alle imprese: il fatto che il virus sia capitato con il governo più a sinistra della storia italiana è una tragedia nella tragedia. "Il governo delle quattro sinistre è lontanissimo - direi antitetico - rispetto alla nostra visione liberale e cristiana, ai nostri valori, ai nostri programmi. È anche un governo manchevole sul piano delle competenze e dell'esperienza, non scelto dagli elettori e non rappresentativo della maggioranza degli italiani. Ma è il governo in carica, e nell' emergenza dobbiamo offrire il nostro contributo al governo che c'è. Per la ricostruzione tuttavia occorre cambiare strada: guai se - come vorrebbe la sinistra - si prendesse a pretesto l'emergenza per un nuovo statalismo, nuove nazionalizzazioni, un ruolo dirigista dello Stato nell'economia". (segue) (Res)